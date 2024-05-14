«Это не конец света»: психолог рассказала, как настроить ребенка на ЕГЭ Психолог Наумова: ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах перед ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родителям важно правильно настроить школьника на успешную сдачу ЕГЭ, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, ребенок должен чувствовать уверенность в своих силах и следить за психологическим состоянием. Как отметила Наумова, школьники должны понимать, что в случае неудачи на экзамене конца света не произойдет.

Самое главное — настрой. Перед ЕГЭ важно, чтобы ребенок полностью был уверен, что все получится, ведь он усиленно готовился последние два года. Часто ребята в напряжении и чувствуют, что ничего не знают, не помнят, ничего не получится. Важно помнить, что это не конец света, есть шанс повторных пересдач. Но важно нацеливаться на успех, готовиться и следить за своим психологическим состоянием. Если родители видят, что ребенок не справляется, важно обратиться к неврологу, — отметила Наумова.

Ранее в Министерстве образования Подмосковья рассказали, что справиться со стрессом перед ЕГЭ школьнику поможет классическая музыка. Там уточнили, что снять излишнее напряжение также могут ароматические масла с мятой, кедром и лавандой. Кроме того, родителям не стоит напоминать ребенку о его прошлых неудачах, а лучше сконцентрироваться на достижениях школьника и поддержать его.