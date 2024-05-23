Психолог назвала способ успокоиться во время паники из-за атаки дронов Психолог Коваленко: в момент паники из-за атаки дронов может помочь дыхание

Фото: МО Украины

Психолог сектора экстренного реагирования и психологического консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Коваленко заявила NEWS.ru, что в эпоху развития технологий опасения по поводу атак дронов стали более распространенными. Эксперт призвала быть в курсе событий и сосредоточиться на дыхании.

Образование и осведомленность имеют важное значение в борьбе с паникой. Ознакомьтесь с местными правилами, протоколами действий в чрезвычайных ситуациях и любыми доступными ресурсами, связанными с безопасностью дронов. Понимание технологии, лежащей в основе дронов, и их ограничений может помочь прояснить ситуацию и обеспечить ощущение контроля, — сказала психолог.

Также можно практиковать упражнение на глубокое дыхание. Необходимо медленно и глубоко вдыхать через нос, ненадолго задерживать дыхание, а затем медленно выдыхать через рот.

Психолог призвала заземлиться. По словам Коваленко, для этого необходимо задействовать свои чувства. Так, можно прикоснуться к ближайшему объекту, послушать звуки вокруг или понаблюдать за конкретными деталями окружающей среды.

Допускается обратиться за поддержкой. Коваленко пояснила, что нужно обратиться к тому, «кому вы доверяете». Можно также искать утешения у друзей, семьи или специалистов.

Практиковать осознанность тоже может быть полезным. Речь идет об упражнениях, медитациях или осознанном дыхании.

Также психолог рекомендует создать план действий в чрезвычайной ситуации и ограничить воздействие тревожной информации. Такие практики помогут справиться с паникой во время атаки дронов.

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