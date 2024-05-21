Проблема с питанием у детей может быть признаком серьезного заболевания Врач Тлиф: проблемы с питанием могут говорить об эндокринных нарушениях у детей

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Повышенный или пониженный аппетит, а также слишком сильная или недостаточная активность может говорить о том, что ребенок имеет эндокринное заболевание, пишет «Радио 1» со ссылкой на эндокринолога НИКИ детства Асиет Тлиф. По словам врача, специалисты также обращают внимание на работу надпочечников и наличие различных патологий перед постановкой диагноза.

Наиболее часто мы сталкиваемся с такими заболеваниями эндокринной системы у детей, как: врожденный гипотиреоз, диффузный токсический зоб, эндемический зоб. Нарушение работы надпочечников: врожденная дисфункция коры надпочечников, надпочечниковая недостаточность. Нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет 1-го типа. Патология гипофиза и гипоталамуса: карликовость, гигантизм. Крипторхизм у мальчиков. Нарушения работы половых желез: замедленное или ускоренное половое созревание, — перечислила Тлиф.

Кроме того, если врачи выявили у ребенка эндокринное заболевание, то и его родственники могут иметь похожие проблемы со здоровьем.

Терапевт Ольга Чиркова ранее посоветовала обратить внимание на состояние языка. По ее словам, изменение цвета органа и наличие налета на нем может свидетельствовать о болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, а также о начинающемся раке.