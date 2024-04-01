Терапевт раскрыла, при каких заболеваниях язык меняет цвет Терапевт Чиркова: налет на языке может говорить о раке или болезнях ЖКТ

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Язык у здорового человека должен быть чистым, влажным и розовым, а патологический налет может говорить о наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или даже начальной стадии рака, заявила терапевт Ольга Чиркова для NEWS.ru. По ее словам, при обнаружении признаков инфекционного заболевания следует обратиться к врачу.

Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Небольшой тонкий утренний налет, легко удаляемый зубной щеткой, не является патологией. Патологический налет появляется при инфекционных заболеваниях, болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, эндокринных заболеваниях, при курении, начинающемся раке языка, лучевой болезни. В зависимости от патологии различается цвет, запах, консистенция налета и его расположение — по всему языку или по его части, — указала Чиркова.

Из не опасных для жизни состояний врач выделила белый налет, который объясняется проблемами с желудком и желтоватый, указывающий на неправильную работу желчевыводящей системы. Кроме этого, бело-серый налет говорит о необходимости проверить поджелудочную железу.

Во всех этих случаях налета по краям языка из-за отека могут образовываться фестончатые следы от зубов. Налет при заболеваниях желудочно-кишечного тракта счищается без повреждений языка, — констатировала терапевт.

Ранее врач паллиативной помощи Анна Шестакова объяснила, что развитие деменции можно предотвратить, если заучивать стихи, читать, а также решать кроссворды и головоломки. Подобные «тренировки» способствуют формированию новых нейронных связей в головном мозге и предотвращают прерывание нервного импульса, отметила она.