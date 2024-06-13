Парикмахер назвала стрижку, которая стройнит лицо Парикмахер Тоторина: стрижка маллет на длинные волосы визуально стройнит лицо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стрижка маллет на длинные волосы визуально стройнит лицо, рассказала в беседе с «Москвой 24» стилист-парикмахер Галина Тоторина. По ее словам, лицо кажется худее из-за челки и прядей по бокам.

Во-первых, за счет челки, даже когда она прикрывает весь лоб. А если она короткая и текстурная, лицо еще и вытягивается, также визуально становясь более худым. Во-вторых, по бокам его уменьшат короткие пряди, — объяснила эксперт.

Парикмахер подчеркнула, что если волосы среднего размера, лучше их выпрямить. Когда они будут доставать до ключицы, шея будет казаться длиннее, а лицо — стройнее. Однако если сделать объем в такой стрижке, может быть обратный эффект, и лицо станет визуально шире.

Если волосы недлинные, по бокам они должны быть минимум на три см короче, чем сверху, добавила Тоторина. Также можно выбрить виски, если волосы короткие, это может сделать лицо визуально меньше.

В целом же советую найти опытного мастера, который подберет стрижку с учетом формы лица, длины и цвета волос. И не надо бояться экспериментировать: это поможет найти свой идеальный образ, который подчеркнет индивидуальность и красоту, — заключила парикмахер.

Ранее парикмахер Ольга Богатова рассказала, что сохранить укладку поможет использование стайлинговых средств. Она добавила, что для сохранения объема перед выходом из дома стоит вымыть волосы, а в течение дня распылять сухой шампунь.