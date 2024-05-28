Парикмахер раскрыла секрет, как дольше сохранить укладку Парикмахер Богатова: стайлинговые средства дольше сохранят укладку

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Сохранить укладку поможет использование стайлинговых средств, рассказала в беседе с «Москвой 24» парикмахер Ольга Богатова. Она добавила, что для сохранения объема перед выходом из дома стоит вымыть волосы, а в течение дня распылять сухой шампунь.

Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос. После чего укладку можно освежить лаком легкой фиксации, — уточнила Богатова.

Парикмахер отметила, что люди с жирными волосами могут использовать для укладки муссы, пенки, а также лаки с самой высокой степенью фиксации. Обладателям сухих волос стоит применять спреи, лаки или пенки легкой степени фиксации. Для тонких волос применяют специальные спреи для прикорневого объема, а во время плетения кос пряди стоит сбрызнуть для закрепления лаком.

Парикмахер-колорист Ольга Веденеева ранее отметила, что перед перекрашиванием волос в блонд стоит провести тест на небольшой пряди. Она также добавила, что такую процедуру должен проводить мастер, который специализируется именно на осветлении. Кроме того, на окрашивание стоит приходить с чистой головой для получения лучшего результата.