Сохранить укладку поможет использование стайлинговых средств, рассказала в беседе с «Москвой 24» парикмахер Ольга Богатова. Она добавила, что для сохранения объема перед выходом из дома стоит вымыть волосы, а в течение дня распылять сухой шампунь.
Если кожа головы жирная, оживить укладку в конце дня можно с помощью сухого шампуня. Его нужно нанести на прикорневую зону и по длине волос. После чего укладку можно освежить лаком легкой фиксации, — уточнила Богатова.
Парикмахер отметила, что люди с жирными волосами могут использовать для укладки муссы, пенки, а также лаки с самой высокой степенью фиксации. Обладателям сухих волос стоит применять спреи, лаки или пенки легкой степени фиксации. Для тонких волос применяют специальные спреи для прикорневого объема, а во время плетения кос пряди стоит сбрызнуть для закрепления лаком.
Парикмахер-колорист Ольга Веденеева ранее отметила, что перед перекрашиванием волос в блонд стоит провести тест на небольшой пряди. Она также добавила, что такую процедуру должен проводить мастер, который специализируется именно на осветлении. Кроме того, на окрашивание стоит приходить с чистой головой для получения лучшего результата.