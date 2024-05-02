Онколог развеял миф об опасности праздничных застолий Онколог Покровский: праздничные застолья не могут стать причиной рака

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Мнение, что праздничные застолья могут стать причиной развития рака, является мифом, заявил заведующий кафедрой биохимии РУДН и онколог Вадим Покровский. В беседе с «ФедералПресс» врач отметил, что при этом злоупотребление пищей может негативно сказаться на микрофлоре кишечника и привести к проблемам метаболического характера, например, к развитию сахарного диабета.

Как уточнил специалист, риски развития раковых опухолей повышаются на фоне употребления красного мяса. Кроме того, опасность представляет и алкоголь. Спиртосодержащие напитки могут повлиять на развитие рака полости рта, гортани и пищевода. Врач посоветовал даже в праздники придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Алкоголь повышает риск развития рака полости рта, гортани и пищевода, — отметил Покровский.

Эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая ранее рассказала, что стол на майские праздники с шашлыками не должен сопровождаться алкогольными напитками. Это может привести к интоксикации. Алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дает нагрузку на поджелудочную железу. На следующий день после застолья Скибицкая рекомендует пить минеральную воду, чтобы восстановить водно-электролитный баланс.