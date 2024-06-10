Один стакан вечером — и утром минус 1,8 кг: мощный коктейль для похудения

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Летом каждому хочется выглядеть привлекательно и хвастаться хорошей фигурой, однако для этого обычно требуется немало усилий. Доктор медицинских наук Михаил Голубев поделился рецептом удивительного зеленого коктейля, который поможет избавиться от 10 кг всего за месяц.

По словам медика, в этом напитке содержится огромное количество полезных веществ. При этом основой этого коктейля является кабачок. Также понадобятся зелень и фрукты.

Для напитка нужно взять 1/2 стакана мелко нарезанных кабачков, одно яблоко, один киви, 100 мл воды и две-три веточки мяты. Фрукты и овощи нужно измельчить в блендере, добавить воду. Мятой можно украсить коктейль.

Таким напитком нужно заменять ужин. За одну ночь вы можете избавиться от 1,8–2 кг. А если добавить физическую активность, то за месяц уйдут 10 кг.

Ранее персональный фитнес-тренер Джаррод Ноббе заявил, что наиболее распространенными ошибками при похудении с помощью ходьбы являются низкая интенсивность тренировок и плохое питание. Он рекомендовал употреблять достаточное количество воды во время, перед и после тренировок.