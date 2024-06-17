Один стакан — и через 15 минут сахар в норме: сок-находка для диабетиков

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У человека, страдающего диабетом, нарушается выработка инсулина, из-за чего увеличиваются риски повышения уровня сахара в крови до опасных значений. Чтобы контролировать скачки глюкозы, необходимо соблюдать рацион.

Один чудо-напиток помогает контролировать уровень сахара в крови. Ученые Иорданского университета науки и технологий во главе с Салимом Али Банихани выяснили, что гранатовый сок, выпитый натощак, может снизить уровень глюкозы в сыворотке крови и уменьшить резистентность к инсулину и людей с диабетом 2-го типа.

Согласно исследования, гранатовый сок может снизить сахар в крови всего за 15 минут после употребления. По мнению ученых, компоненты сока граната могут регулировать метаболизм глюкозы в организме из-за высокого содержания антиоксидантов и антоцианов, передает журнал Current Developments in Nutrition. Перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Ранее диетолог Алена Барредо рассказала, что симптомами резкого падения уровня сахара в крови являются повышенная потливость, дрожь в теле и руках, головокружение и помутнение в глазах. По ее словам, внезапные изменения могут говорить о длительном голодании или проблемах с поджелудочной железой.