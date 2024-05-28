Нутрициолог развеяла популярный миф о пользе супов Нутрициолог Сысова: супы не предотвратят язву желудка и гастрит

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Убеждение, что супы помогают предотвратить язву желудка, гастрит и другие подобные заболевания, является не более чем мифом, заявила нутрициолог Ольга Сысова. В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что к этим недугам приводит нерациональное питание, длительный прием лекарственных препаратов, стрессы и вредные привычки.

Супы полезны, но не обязательно включать их в ежедневный рацион. Есть мнение, что без супов развивается гастрит, язва и так далее. Язва, гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта развиваются из-за воспалительных процессов. К ним приводят нерациональное питание, длительный прием лекарственных препаратов, стрессы, алкоголь, курение и тому подобное, — заявила нутрициолог.

По ее словам, наличие супов в рационе необходимо, если проблемы с желудочно-кишечным трактом уже появились. Как уточнила Сысова, теплая пища является наилучшим вариантом для питания человека: организму не приходится тратить время на подогрев еды внутри желудка. При этом она посоветовала избегать чересчур горячих блюд.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова ранее рассказала, что роллы полезны для организма из-за содержания в них богатой белками и витамином D рыбы. По ее словам, рыба укрепляет стенки вен и артерий, костную ткань, выводит холестерин и улучшает кровоток. Кроме этого, полезны маринованный имбирь, васаби и соевый соус, которые прилагаются к блюду.