Нутрициолог раскрыл, какие напитки помогут в борьбе со стрессом Нутрициолог Арзамасцев посоветовал пить какао с молоком, чтобы побороть стресс

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Какао с молоком, а также натуральные травяные чаи позволяют расслабиться, а также способствуют снижению уровня стресса, заявил «Москве 24» нутрициолог Евгений Арзамасцев. Он уточнил, что в первом из напитков содержатся магний и кальций.

Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения, — подчеркнул Арзамасцев.

Он отметил, что мелисса, мята и ромашка в составе травяных чаев богаты эфирными маслами и органическими кислотами, оказывающими седативное действие. Подобные напитки облегчают засыпание, а также помогают организму восстанавливаться, пояснил врач.

Невролог Дмитрий Кузьмин ранее заявил, что употребление кофе способно предотвратить развитие болезни Паркинсона. Он отметил, что физическая активность, отказ от алкоголя и отсутствие стресса также снижают вероятность неизлечимого недуга.