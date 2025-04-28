Назван напиток, способный предотвратить развитие болезни Паркинсона Невролог Кузьмин: употребление кофе способно предотвратить болезнь Паркинсона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Употребление кофе способно предотвратить развитие болезни Паркинсона, заявил NEWS.ru врач-невролог высшей категории Видновской клинической больницы Дмитрий Кузьмин. Он отметил, что физическая активность, отказ от алкоголя и отсутствие стресса также снижают вероятность неизлечимого недуга.

Главный мой совет — меньше нервничайте. Положительные эмоции, физическая активность, отказ от употребления алкоголя помогут в профилактике заболевания. От недуга также может защитить употребление кофе. При этом нужно помнить, что заядлые кофеманы имеют ряд заболеваний из-за этого напитка, — добавил специалист.

Ранее Кузьмин заявил, что коронавирус способен запустить развитие болезни Паркинсона, особенно у людей из групп риска. Инфекция может ускорить проявление этого неизлечимого заболевания, вызывая неврологические симптомы, которые требуют внимания медиков, отметил он.

До этого врач — гериатр-геронтолог Валерий Новоселов заявил, что потеря обоняния может быть тревожным признаком, который указывает на развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с поражением мозга. По его словам, во время пандемии COVID-19 многие лишались обоняния из-за поражения мозга.