Невролог объяснила, как провести генеральную уборку без вреда для здоровья Невролог Федорова: генеральную уборку нужно начинать с разминки

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Разминка, еда и вода позволят провести летнюю генеральную уборку без вреда для здоровья, рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Анна Федорова. Эксперт уверена, что половина успеха масштабной уборки дома — это тайм-менеджмент, который позволит правильно распределить нагрузку по часам и дням.

По словам Федоровой, вторая половина успеха — это правильная биомеханика, поэтому, приступать к работе следует с разминки — простые упражнения на суставы помогут избежать травм.

Врач добавила, что важное правило, которого нужно придерживаться всегда, а не только во время работ по дому, касается поднятия тяжелых вещей с пола. Для этого необходимо немного присесть, мягко согнуть колени и аккуратно подниматься, держа тяжелую вещь двумя руками. Людям с постоянными болями в спине следует делать уборку в корсете или поясе с ребрами жесткости.

Федорова сообщила, что не следует мыть что-то в наклонном положении. Используйте швабру для пола и щетки с длиной ручкой для сантехники. При мытье окон не нужно чрезмерно запрокидывать голову и долго удерживать руки высоко поднятыми. Лучше взять стул повыше или стремянку.

Также врач советует начинать уборку только после завтрака, сразу подготовить все необходимое для работы и пить больше воды.

При генеральной уборке важно не забывать о чистке кондиционера. Эксперты советуют приводить его в порядок не реже одного раза в год.