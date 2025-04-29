Названы лучшие способы восполнить дефицит витамина D Врач Чиркова: восполнить дефицит витамина D помогут жирные сорта рыбы

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Восполнить дефицит витамина D помогут жирные сорта рыбы, заявила NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, недостаток этого важного микроэлемента может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Недостаток витамина D может вызывать разнообразные симптомы: от сухости кожи и выпадения волос до остеопороза. Часто жалобы бывают неспецифичны: хронические боли, утомляемость, слабость мышц, нарушение сна, раздражительность или депрессия. Профилактика заключается в правильном питании и периодическом пребывании на солнце. В рацион необходимо включать жирные сорта рыбы, яичный желток, сливочное масло, твердый сыр и сметану, — пояснила Чиркова.

Врач отметила, что более миллиарда человек в мире страдают от нехватки витамина D в организме. Она подчеркнула, что недостаток солнечного света может быть вызван предпочтениями в излишне темной закрытой одежде, смуглым цветом кожи и недостаточным пребыванием на свежем воздухе.

В мире дефицитом этого витамина страдают более миллиарда человек. Причиной может быть недостаточная выработка витамина в коже под действием солнечных лучей, недостаточное поступление с пищей, плохое усвоение или излишний расход. Люди, живущие севернее 43-го градуса — уровень Сочи, недополучают солнечных ванн в течение года. Кроме этого, может отрицательно влиять темная закрытая одежда, темный цвет кожи, редкое пребывание на открытом воздухе, правильное использование солнцезащитного крема, — резюмировала Чиркова.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова заявила, что дефицит витаминов B, Е, D, а также магния и железа провоцирует сбои в работе головного мозга. Она предупредила, что недостаток микронутриентов группы B грозит атрофией этого органа. По ее словам, недостаток витамина D в организме может привести к депрессии, ухудшению когнитивных функций и даже болезни Альцгеймера.