Названы самые опасные последствия употребления алкоголя в жару Нарколог Касперович: употребление спиртного в жару опасно инфарктом и инсультом

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Употребление спиртных напитков во время жары опасно из-за возможного инфаркта и инсульта, рассказала NEWS.ru психиатр-нарколог Мария Касперович. Она отметила, что летний зной повышает потребности организма во влаге, который таким образом пытается избежать обезвоживания.

Алкоголь способствует возникновению инсультов и инфарктов. В жару сосуды расширяются, организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. Человек может чувствовать усталость. Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Также происходит активная работа потовых желез, — подчеркнула Касперович.

По словам врача, алкоголь, особенно пиво, обезвоживает организм из-за мочегонного эффекта, по причине которого организм теряет еще больше влаги. Она напомнила, что в подобных условиях нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается.

Пиво обладает мощным мочегонным эффектом, а человек и так теряет влагу вместе с потом. В результате сердце работает еще напряженнее. Жара и алкоголь увеличивают нагрузку на сердце. Если принимать пиво и другие алкогольные изделия в жаркую погоду, то на сердечно-сосудистую систему оказывается большая нагрузка, особенно если человек страдает сердечными и другими хроническими заболеваниями, — добавила Касперович.

Врач подчеркнула, в жару опьянение наступает быстрее, что грозит полной потерей контроля над собой. По ее словам, при такой погоде у людей часто возникают тепловые удары.

Ранее ветеринар Ян Ермолов рассказал, что в жаркую погоду домашним животным грозит тепловой удар. По его словам, особенно жара опасна для собак лохматых и мелких пород, однако тепловой удар может произойти с любым питомцем, даже с попугайчиком.