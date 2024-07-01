Россиянам рассказали, как уберечь питомцев от теплового удара Ветеринар Ермолов: в жару следует избегать долгих прогулок с питомцем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В жаркую погоду домашним животным грозит тепловой удар, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ветеринар Ян Ермолов. По его словам, особенно жара опасна для собак лохматых и мелких пород, однако тепловой удар может произойти с любым питомцем, даже с попугайчиком. Специалист посоветовал в такую погоду гулять с животными утром или вечером, избегая длительного нахождения на улице.

И меры профилактики такие же, как у человека: доступ к воде, избегать длительных прогулок именно в жару, стоит выбирать утренние или вечерние часы. Ну и более подвержены лохматые собаки и мелкие породы, такие как йорки и тойтерьеры. С лохматыми собаками стоит обратиться к грумеру и своего питомца постричь максимально коротко, можно как-то креативно. Главное, чтобы часть туловища, например, спина, была с короткой шерстью, — сказал Ермолов.

Он добавил, что симптомами теплового удара являются тошнота, вялость, отказ от еды. Эксперт рекомендовал в этом случае максимально быстро охладить животное, приложив влажный компресс, а также дать питомцу воды. При стабилизации состояния животного, по словам Ермолова, необходимо посетить ветклинику.

Ранее ветеринар и президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский посоветовал в жару выгуливать собак только в парках или лесах. Специалист отметил, что асфальт в жаркую погоду может раскаляться до 50 градусов. Он уточнил, что тем, кто живет на солнечной стороне, нужно найти место в тени, проветривать помещение и закрывать шторы.