Названы продукты с наибольшим содержанием фосфора Гастроэнтеролог Сухорукова: больше всего фосфора содержится в молоке

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Больше всего фосфора содержится в молочных продуктах, рыбе, орехах, бобовых, некоторых овощах, зерновых и мясе, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Специалист уточнила, что из продуктов животного происхождения фосфор усваивается быстрее.

В каких продуктах содержится [фосфор]? Мясо и птица, молочные продукты, рыба, яйца, орехи, бобовые, овощи и зерновые. Из продуктов животного происхождения фосфор усваивается быстрее, чем из растений, — пояснила Сухорукова.

Гастроэнтеролог отметила, что фосфор является макроэлементом, который необходим человеческому организму для строительства костей и зубов. Кроме того, часть него нужна для выработки энергии, создания клеточных мембран, ДНК и РНК, добавила врач.

Фосфор — это макроэлемент. Около 85% фосфора входят в состав кристаллов гидроксиапатита, из которого сложены кости и зубы. Оставшийся фосфор — часть соединений, которые нужны для выработки энергии, создания клеточных мембран, ДНК и РНК, — подчеркнула гастроэнтеролог.

Сухорукова ранее рассказала, что больше всего калия содержится в горохе, помидорах, рыбе, курятине, брокколи и фасоли. Она отметила, что данный химический элемент необходим для нормальной работы мускулатуры и здоровья сердца.