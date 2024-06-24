Названы продукты, которые чистят кишечник от ядов и спасают от рака «Здоровое-питание.рф»: фрукты и овощи защитят кишечник от рака и токсинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Овощи, фрукты, зелень и бобовые, богатые клетчаткой, считаются одним из самых эффективных средств профилактики онкологических заболеваний кишечника, передает портал «Здоровое-питание.рф». Подчеркивается, что эти продукты не являются волшебным средством от болезней, однако они действительно приносят пользу.

Отмечается, что насыщенные клетчаткой продукты помогают не только выводить различные токсины из организма, но и препятствуют их всасыванию, в том числе за счет большого количества пищевых волокон. Последние «связывают» практически любые яды — время контактов токсинов со стенками кишечника уменьшается. При этом некоторые типы клетчатки обладают противоопухолевыми свойствами. Рацион, где достаточно клетчатки, согласно существующим эпидемиологическим данным, связан с меньшим риском развития рака толстой кишки.

Ранее хирург-онколог Михаил Тигров заявил, что чаще всего развитие онкологических заболеваний в полости рта начинается с язвочек и микроранок, которые долгое время не заживают. По его словам, зачастую пациенты не обращают на них внимания, что и приводит к возникновению новообразований.