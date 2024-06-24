Хирург-онколог назвал один из главных признаков развития рака во рту Хирург-онколог: опухоль во рту развивается с незаживающих микроранок

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Развитие онкологических заболеваний в полости рта чаще всего начинается с небольших повреждений слизистых, зачастую пациент сначала не обращает на них внимания, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» хирург-онколог Михаил Тигров. Медик отметил, что главным сигналом патологии является время — обычно язвочки должны заживать в течение короткого срока.

Чаще всего опухоли в полости рта начинаются с небольшой язвочки — травмы слизистой, на которую пациент сначала не обращает внимания. Хотя стоило бы, потому что в принципе все раны в полости рта должны заживать на протяжении небольшого срока, — пояснил он.

По словам Тигрова, со временем вокруг микроранки появляется инфильтрат, то есть скопление крови и лимфы. Оно полностью окружает зону повреждения и начинает увеличиваться в размерах. Специалист констатировал, что для микроранок нормальным временем заживления считается три недели.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал рассказал, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ, снижается вес и наблюдается повышение температуры тела.