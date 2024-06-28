Названы продукты, из-за которых можно подхватить кишечную палочку Врач Андерсон: майонез, молочные продукты и рис могут содержать кишечную палочку

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Майонез, молочные продукты и вареный рис могут содержать кишечную палочку, считает руководитель отдела обучения и развития специалистов по гигиене питания High Speed Training доктор Ричард Андерсон. По его словам, данные продукты считаются продуктами высокого риска, передает Daily Star.

Продукты считаются продуктами высокого риска, если они поддерживают рост вредных бактерий и не подвергаются никакой обработке перед приготовлением, чтобы удалить их. К продуктам высокого риска относятся вареное мясо, сырая или неправильно приготовленная птица, готовые пироги и выпечка, моллюски, сырые яичные продукты, включая майонез, молочные продукты и вареный рис, — отметил доктор.

В связи со вспышкой кишечной палочки было отозвано более 60 продуктов, в основном сэндвичи и салаты из супермаркетов в США. Впервые тревогу по поводу вспышки забили FSA и UKHSA в начале этого месяца, но на тот момент ни те ни другие не смогли точно указать, что именно было заражено, отметили в публикации. Теперь, когда продукты убраны с прилавков, доктор Андерсон пролил свет на то, что могло произойти.

Ясно только, что эта вспышка подчеркивает важность надлежащих проверок, контроля и обучения в отношении пищевых продуктов и гигиены питания, поскольку даже продукты без мяса могут быть заражены и, к сожалению, привести к болезни. Очень важно, чтобы на предприятиях, работающих с продуктами питания, действовали надежные протоколы управления безопасностью пищевых продуктов и системы HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), — сказал эксперт.

Ранее по результатам проверки 38 брендов мороженого, представленных в российских магазинах, Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из них. Проблемы нашли в пломбире «Мишка на полюсе» от казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино».