Кишечную палочку нашли в российском мороженом РБК: кишечную палочку нашли в мороженом «Ермолино»

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По результатам проверки 38 брендов мороженого, представленных в российских магазинах, Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из них, сообщает РБК, ссылаясь на данные организации. Проблемы нашли в пломбире «Мишка на полюсе» от казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино».

В Роскачестве рассказали, что бактерии могут появиться в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Они могут вызывать острые кишечные инфекции с такими симптомами, как боли в животе, повышенная температура, рвота, диарея, в результате развивается обезвоживание.

При этом в «Шин Лайн» опровергли результаты Роскачества и привели в пример исследование независимой лаборатории Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. По их данным, в «Мишке на полюсе» кишечную палочку не нашли.

Также эксперты выявили замену молочного жира растительным в некоторых брендах мороженого, что делает продукцию фальсификатом. Нарушения обнаружены в мороженом под брендами «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское», где в составе нашли фитостерин, а также недостаточное количество молочного жира. В мороженом марок «Вкусландия» и «Ленинградское» выявлено значительное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что также указывает на замену молочного жира на растительные жиры.

Ранее Роскачество исследовало шаурму из Санкт-Петербурга и Москвы и обнаружило золотистый стафилококк в одном из образцов. По данным агентства, такой продукт может представлять смертельную опасность.