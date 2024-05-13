Названы привычные продукты, которые вызывают головную боль Невролог Демьяновская: головную боль могут спровоцировать бананы, сыр или чай

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Такие привычные и простые продукты, как бананы, сыр и чай, могут спровоцировать головные боли, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, в этих продуктах содержатся определенные вещества, переизбыток которых может ухудшить самочувствие, передает «Доктор Питер».

Выдержанные твердые сыры тоже могут вызвать головную боль. В них много тирамина — аминокислоты, которая образуется в процессе созревания сыра. Тирамин влияет на состояние нервной системы и спазмирует сосуды. Они сначала сильно сжимаются, затем расслабляются — от этого болит голова, — объяснила врач.

Также много тирамина содержится в бананах. Больше всего это вещества в перезрелых фруктах, отметила Демьяновская. Что касается чая и кофе, то в них есть кофеин, который сначала дает организму чувство бодрости, а затем по мере снижения его уровня сосуды начинают расширяться и воздействовать на болевые рецепторы в окружающих тканях.

Ранее диетолог Мария Иванова рассказала, что в сале содержатся полезные жиры и олеиновая кислота, которые помогают уменьшить уровень «плохого» холестерина ЛПНП. По ее словам, этот продукт каждый день можно употреблять тем, у кого есть риски сердечно-сосудистых заболеваний, высокая утомляемость и повышенный уровень триглицеридов. Однако продукт следует употреблять в умеренных количествах — от 30 до 50 граммов в день.