Названы опасные продукты, вызывающие диабет даже при отказе от сахара Эндокринолог Янг: отказ от сахара и десертов не гарантирурует защиту от диабета

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Отказ от чистого сахара и жирных сладких десертов не гарантирует защиту от сахарного диабета, написала эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале. По ее словам, чтобы обезопасить себя, сберечь сердце и сосуды, важно помнить и про количество в рационе других простых углеводов.

Врач напомнила, что недуг провоцирует серьезные повреждения многих органов. Это и сердце, и сосуды, и почки. Также «страдает» нервная система. При этом появлению диабета предшествует состояние, которое специалисты называют предиабетом. Одна из причин — большое количество углеводов на столе. При этом в рационе человека может не быть сахара в чистом виде, десертов. Однако, если вы едите изделия из белой муки, быстрые каши, белый рис на постоянной основе, стоит задуматься.

По словам эксперта, также опасные изменения в организме провоцирует малоподвижный образ жизни. Среди симптомов диабета — «необъяснимое» ухудшение зрения. Сильный аппетит и частое мочеиспускание — также тревожные признаки.

Янг отметила, что не стоит игнорировать и резкий набор или уменьшение веса, слабость, долго не заживающие ранки, сильную жажду, независимо от выпитого. Кроме того, повышение глюкозы в крови иногда приводит к повреждению нервной системы — диабетической нейропатии. Так, у человека немеют пальцы на руках и ногах, развиваются боли в конечностях.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что внезапное изменение цвета мочи может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, красноватый оттенок дает гемоглобин, что является симптомом мочекаменной болезни, воспаления или даже опухолей. Темно-вишневый цвет мочи может говорить о тяжелой инфекции или гемолитической анемии, пояснила врач.