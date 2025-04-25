Названы напитки, которые помогут переварить шашлык Врач Чиркова: вода и айран помогут безопасно переварить шашлык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вода и кисломолочные напитки, такие как айран, помогут безопасно переварить шашлык, заявила NEWS.ru заведующий центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, белок обезвоживает организм, поэтому необходимо поддерживать уровень жидкости.

Пейте больше воды. Большая доза белка обезвоживает организм, а вам как раз нужно много желудочного сока и желчи. Другие напитки воду не заменяют, но могут помочь перевариванию. Лучше всего для этой цели выбирать кисломолочные напитки — айран, тан, кумыс. Горячий черный чай с чабрецом — традиционный напиток кавказской и восточной кухни, он также помогает переваривать мясо, — сказала Чиркова.

Она напомнила, что пара бокалов сухого красного вина стимулируют пищеварение. При этом, отметила врач, безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому следует относиться к спиртным напиткам с осторожностью.

Ранее бренд-шеф Антон Прокофьев заявил, что многие россияне зачастую ошибочно нанизывают овощи на шампур между кусками шашлыка. Это, по его словам, мешает мясу достаточно пропечься. Бренд-шеф добавил, что еще одна распространенная ошибка — использовать для жарки чрезмерно много сильно горячих углей.