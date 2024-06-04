Названы лучшие способы спастись от жары в поезде Биолог Лялина: от жары в поезде спасут маленький вентилятор или бутылки со льдом

При отсутствии кондиционера в душном поезде помогут охладиться портативный вентилятор, холодный компресс или бутылки с ледяной водой, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Она также посоветовала избегать употребления сладкой газировки.

Веер или портативный вентилятор. Спрей с водой, холодные компрессы. Мокрое полотенце положите на плечи, шею или на лоб. Можно запастись замороженными бутылками или хладоконтейнерами, льдом и в течение путешествия прикладывать их к телу (шея, голова, лицо). Пейте больше воды, особенно заранее замороженной, это еще полезнее, но не сладкой газировки, — отметила эксперт.

Собеседница добавила, что лучше в подобных условиях отказаться от тяжелой пищи и спиртного, так как они усиливают чувство жары из-за выделяемого тепла во время пищеварения. Лялина напомнила: в вагоне лучше утолять голод легкими закусками или свежими фруктами.

Предпочтительнее легкие закуски и свежие фрукты. Лучше одеться в светлую, легкую и дышащую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Преодолеть жару в ней будет легче и впитывает она лучше. Занавесить окна. Если окна в поезде не затенены, используйте одежду или полотенца, чтобы создать тень и уменьшить попадание солнечных лучей, — подытожил.

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