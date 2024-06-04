Названы актуальные тренды для летнего маникюра Специалист по маникюру Котова: двухцветный френч станет главным трендом лета

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Двухцветный френч и маникюр «жены миллионера» стали самым популярным дизайном летом 2024 года, заявила в беседе с «Газетой.Ru» специалист по маникюру Варвара Котова. По ее словам, первую из техник можно выполнить во всевозможных цветах.

Одним из хитов этого сезона станет двухцветный френч. Его исполнение может быть самым разным. Например, вы можете нарисовать его темно-синим лаком и продублировать линию улыбки более светлым оттенком синего, — уточнила Котова.

Специалист также заметила, что при создании маникюра «жены миллионера» стоит убрать длину пластины, а после покрыть ногти нюдовым оттенком. Котова предложила поклонникам блестящих дизайнов обратить внимание на стразы, втирку и топ с мелким шиммером, так как в этот сезон будут актуальны такие дизайны, как цветной хром, жидкий металл и френч-омбре. Мастер добавила, что за границей самой актуальной формой ногтей для маникюра стал так называемый «русский миндаль», который на территории страны называют удлиненный и заостренный миндаль.

Подолог Ирина Катенина ранее предупредила, что постоянное использование геля-лака приводит к повреждению ногтей. Она добавила, что носить покрытие стоит не более двух недель, однако в редких случаях этот срок можно продлить до 21 дня.