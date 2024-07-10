Названо заболевание, поражающее женщин в несколько раз чаще мужчин Уролог Локтева: цистит беспокоит женщин чаще мужчин из-за особенностей анатомии

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Цистит беспокоит женщин в несколько раз чаще мужчин из-за особенностей анатомии, рассказала NEWS.ru уролог Олеся Локтева. Она отметила, что чаще всего представительницы женского пола страдают данным недугом из-за гормональных сбоев, пренебрежения интимной гигиеной и беспорядочных половых связей. Врач напомнила, что женщины обязаны регулярно менять нижнее белье.

Женщины подвергаются риску развития цистита в несколько раз чаще мужчин из-за особенностей анатомии. Нельзя игнорировать позывы в туалет, иначе возрастет риск обострения цистита, так как моча содержит очень много бактерий. Не забывайте про интимную гигиену и средства контрацепции. Откажитесь от антибактериального мыла в пользу мягких средств, — заявила Локтева.

Она подчеркнула, что в период менопаузы уровень эстрогенов снижается, что приводит к истончению слизистой половых органов и мочеиспускательного канала. Локтева добавила, что прием противозачаточных средств снижает уровень эстрогенов, данный фактор тоже может спровоцировать обострение цистита.

Частые половые контакты могут стать причиной цистита. Во время полового акта бактерии могут попасть в уретру и вызвать воспаление мочевого пузыря. Для профилактики важно соблюдать правила гигиены, мочиться до и после полового акта и использовать барьерные методы контрацепции, — подытожила врач.

Ранее Локтева раскрыла главные симптомы цистита у женщин. Заболевание проявляется болью при частом мочеиспускании, неприятными ощущениями внизу живота, а также возможным появлением крови в моче и повышением температуры.