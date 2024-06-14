Названо популярное блюдо, способное заразить человека паразитами Хирург Умнов: человек может заразиться паразитами из-за поедания суши

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Японское суши опасно для здоровья, из-за его употребления существует риск заразиться паразитами, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что человеческий организм не обладает пищеварительной способностью акул или дельфинов, поэтому с трудом переваривает сырую рыбу.

Наш организм не обладает пищеварительной способностью акул, дельфинов и альбатросов, нам значительно труднее переварить сырую рыбу, что-то не усваивается. Также рыба — источник паразитов и бактерий, которые без термообработки могут поразить человека, — уточнил Умнов.

По словам врача, особую опасность представляют гельминты анизакариды. Их личинки развиваются в тканях рыбы, уточнил специалист. Умнов подчеркнул, что, попадая в желудочно-кишечный тракт, личинки превращаются во взрослых особей. Он предупредил, что из-за этого повреждаются стенки сосудов, возникает анемия, появляются аллергические реакции вплоть до анафилактического шока.

Употребление слабозамороженной икры и рыбы без должной термической обработки может привести к заболеванию описторхозом. Рыбы из специализированных хозяйств тоже не безопасны, так как мы можем заразиться бактериями от бактерий или от грязных рук работников хозяйств при недостаточной гигиене. Так передается, например, сальмонеллез, — заключил хирург.

Умнов ранее рассказал, что блюда из сырого мяса могут быть смертельно опасны. Специалист уточнил, что человек может заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом, которые вызывают сильнейшее отправление.