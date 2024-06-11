Хирург раскрыл, какие мясные блюда таят в себе смертельную опасность Хирург Умнов: блюда из сырого мяса могут быть смертельно опасны

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Блюда из сырого мясо могут быть смертельно опасны, предупредил хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что человек может заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом, которые вызывают сильнейшее отправление.

Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень, — пояснил хирург.

По словам Умнова, черви, превращаясь во взрослых особей, живут в кишечнике и нарушают всасывание полезных веществ. Кроме того, он предупредил, что паразиты могут расселиться по другим органам.

В меню ресторанов существуют различные блюда: тартар, строганина из мороженой оленины, популярное блюдо карпаччо из говядины. Многие люди опасаются есть сырое или подмороженное мясо из-за риска подцепить паразитов. И не зря, — добавил хирург.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что картофель фри не является самым полезным продуктом, но сравнивать вред от него с опасностью курения явно не стоит. По ее словам, не нужно пугать людей онкологическими заболеваниями от периодического употребления картошки, жаренной во фритюре.