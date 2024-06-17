Названа процедура, без которой невозможно предотвратить рак желудка Гастроэнтеролог Сухорукова: ЭГДС нужно делать минимум раз в три года

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ЭГДС или гастроскопию необходимо делать минимум раз в три года даже если ничего со стороны ЖКТ не беспокоит, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Видновской КБ Людмила Сухорукова. По ее словам, после 45 лет процедуру нужно проходить с такой же частотой для своевременного выявления рака или других заболеваний.

После 45 лет, а также до этого, даже если ничего по линии ЖКТ не беспокоит, гастроскопию нужно делать раз в три года для своевременного выявления рака, оценки работы пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Ваш организм уже подает сигналы SOS. А это значит, что необходимо пойти ему навстречу и позаботиться о себе, — подчеркнула специалист.

Ранее Сухорукова предупредила, что здоровому человеку не стоит есть более пяти зрелых бананов в день. Она добавила, что для детей эта норма должна быть меньше. Эксперт предупредила, что серьезное увлечение бананом может привести к набору веса, тошноте, диарее, запорам, а также к вздутию живота и метеоризму. Кроме того, продукт является потенциальным аллергеном.

По словам диетолога и гастроэнтеролога Рустема Садыкова, ультрафиолетовое излучение меняет состав воды и делает ее непригодной для употребления, поэтому брать воду в бутылке на пляж — большая ошибка. В жидкости, находящейся под солнцем, размножаются бактерии, ее вкус и запах меняются. Процессы ускоряются, если бутылка пластиковая. Врач предупреждает, что покупать воду у уличных торговцев опасно, так как неизвестно, сколько времени она пролежала на солнце. Лучше взять с собой из дома чистую и свежую воду в стекле.