Названа популярная ошибка в период магнитных бурь Терапевт Кондрахин: во время магнитных бурь стоит отказаться от чая и кофе

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В период магнитных бурь стоит отказаться от чая, кофе, крепкого алкоголя, а также снизить употребление табака, заявил NEWS.ru терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, подобные напитки и курение вызывают у организма дополнительный стресс.

Убираем стимуляторы — кофе, крепкий чай, алкоголь, уменьшаем количество табака. По сути, [нужно] перейти на режим ЗОЖ. Любая агрессия на организм требует адаптации. Человек чувствует дополнительные неприятности, и зачем ему негативные проявления интоксикации? Не нужно активно пить кофе, чай, чтобы проснуться, потому что мы стимулируем себя, что приводит к дополнительному стрессу организма, — сказал Кондрахин.

Ранее врач призвал снизить уровень стресса в период магнитных бурь. Кондрахин уточнил, что стоит пораньше ложиться спать, сократить рабочую нагрузку и нейтрализовать негативные эмоции. По его словам, из-за магнитных бурь некоторые люди начинают ощущать усталость, дискомфорт, ухудшение самочувствия и сонливость.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ранее заявил, что в России не ожидается повторения сильнейшей магнитной бури. По его словам, последняя серьезная вспышка на Солнце была зафиксирована 11 мая и в ближайшее время она повториться не должна.