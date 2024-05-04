Названы одежда и вещества, защищающие от укусов клещей Врач Шехян: от нападения клещей защитит закрытая одежда из плотной ткани

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Закрытая одежда из плотной ткани, высокая обувь, а также репеллент в виде эфирного масла эвкалипта могут помочь защититься от клещей, рассказал NEWS.ru доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян. Он подчеркнул: данных членистоногих также отпугивают специальные спреи. Клещи чаще всего цепляются за шею, ягодицы, плечи, паховую область и подмышки, напомнил он.

Нужно выбирать закрытую одежду из плотной ткани. На темных или пестрых вещах заметить клеща сложнее — лучше одеться в светлую однотонную одежду. Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством, — заявил Шехян.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров предупредил, что клещи имеют способность присасываться «безболезненно». Он пояснил, что в слюне этих членистоногих содержится анестезирующее вещество, что делает их укусы практически незаметными. По словам инфекциониста, человек может не заметить наличие клеща на коже. Никифоров при этом заверил, что клещевой энцефалит не является распространенным заболеванием в Москве и Подмосковье.