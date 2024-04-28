Россиян предупредили о способности клещей присасываться «безболезненно»

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Клещи имеют способность присасываться «безболезненно», заявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он пояснил, что в слюне этих членистоногих содержится анестезирующее вещество, что делает их укусы практически незаметными.

По словам инфекциониста, существует опасность, что человек может не заметить наличие клеща на своей коже. Например, укус комара или слепня обычно можно почувствовать, но не укус клеща. Никифоров также отметил, что клещевой энцефалит не является распространенным заболеванием в Москве и Подмосковье.

Ранее стало известно, что клещей можно подцепить в смешанных и лиственных лесах, где густая трава. Уточняется, что паразиты любят места, сохраняющие влажность. Также клещи часто собираются у обочин лесных дорожек и троп. Их привлекает запах людей и животных, которые ходят по этим дорожкам. Кроме того, есть отдельный вид клещей, обитающих на лугах. Они поджидают свою жертву, прячась в густой траве.

Также ученые обнаружили, что комары на территории России переносят как минимум 47 новых вирусов, исследования проводились в рамках проекта «Санитарный щит», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также уточнила, что при изучении клещей было выявлено 14 вирусов.