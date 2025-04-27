Названа норма шашлыка, которую можно съесть без вреда для здоровья Врач Чиркова: в течение дня можно съесть не более 500 граммов шашлыка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение дня без вреда для здоровья можно съесть от 100 до 500 граммов шашлыка, заявила NEWS.ru заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, жареное мясо нельзя есть на голодный желудок. Врач посоветовала начать с овощей.

В зависимости от возраста и физической активности безопасная норма шашлыка от 100 до 500 граммов в течение дня. Есть его надо не одномоментно, а с перерывами на движение. Не начинайте есть шашлык на голодный желудок, «разомнитесь» овощами, — сказала Чиркова.

Она отметила, что шашлык является тяжелой едой, поэтому не стоит дополнять ее жирными соусами с консервантами. Врач посоветовала самостоятельно сделать добавку — смешать томатную пасту с пряностями, травами, чесноком или луком.

Хорошо к шашлыку подходит кислый сливовый соус ткемали. А вот от майонеза и кетчупа придется отказаться, — добавила Чиркова.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что сочетание шашлыка и пива оказывает негативное влияние на печень и поджелудочную железу. По ее словам, жареное мясо содержит канцерогены, а у алкоголя высокий гликемический индекс из-за процесса брожения.