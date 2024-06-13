Назван защищающий сердце продукт с уникальными полезными свойствами Биолог Созыкин: миндаль защищает сердце, снижая уровень холестерина и сахара

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Полезные свойства миндаля являются уникальными, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, биолог Александр Созыкин. По его словам, данный продукт защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Миндаль полезен для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогает тем, кто уже страдает такими заболеваниями, снижая уровень смертности. Он понижает уровень холестерина и сахара в крови, предотвращая образование атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, — отметил Созыкин.

Эксперт подчеркнул, что ежедневное употребление миндаля в пищу позволяет снижать артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам. Собеседник напомнил, что в день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов.

Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа. Миндаль помогает бороться с избыточным весом и ожирением. В нем много белка и клетчатки, но мало углеводов, поэтому после его употребления в пищу долгое время сохраняется ощущение сытости, а значит, человек потребляет меньше калорий, — заявил Созыкин.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что в мясе ламы содержится большое количество железа и полноценного белка. По ее словам, это мясо очень полезно, однако есть определенные ограничения к его употреблению. Она посоветовала не есть продукт чаще двух-трех раз в неделю, а порция не должна превышать 100–150 г.