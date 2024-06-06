Диетолог рассказала о пользе мяса ламы Диетолог Круглова: в мясе ламы содержится много железа и полноценного белка

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В мясе ламы содержится большое количество железа и полноценного белка, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, это мясо очень полезно, однако есть определенные ограничения к его употреблению. Продукт не стоит есть чаще двух-трех раз в неделю, а порция не должна превышать 100–150 граммов, пояснила врач.

Мясо ламы — нестандартный, непривычный для нас продукт. Если говорить про питательную ценность, то оно невысокой жирности. Мясо ламы сопоставимо с мясом лося или оленя. В нем содержится достаточно большое количество железа и полноценного белка. Есть определенные ограничения по употреблению красного мяса, и мясо ламы мы тоже можем отнести к красному. Употреблять его можно не чаще двух-трех раз в неделю, стандартная порция не должна превышать 100–150 граммов, — рассказала Круглова.

Ранее глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что страна может начать экспортировать мясо ламы в Россию. По его словам, на прошедшей встрече с делегацией из РФ стороны договорились подать запрос об экспорте мяса семейства верблюдовых. Он подчеркнул, что в республике насчитывается около 4 млн лам и альпак.