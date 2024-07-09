Назван топ-5 сортов чая для сжигания жира на животе ETNT: зеленый чай способен избавить от жира в области живота

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Зеленый чай является лидером среди чаев, способных разогнать метаболизм и избавить от жира на животе, благодаря антиоксидантам и растительным соединениям, пишет издание ETNT. Недавнее исследование показало, что употреблявшие четыре и более чашки зеленого чая в день были на 44% меньше подвержены риску развития абдоминального ожирения, чем участники, которые не пили его.

Кроме того, по данным издания, зеленый чай богат полифенолами и подгруппой этих полифенолов, известных как катехины, наиболее известный из которых, ECGC, отвечает за ускорение метаболизма. На втором месте в рейтинге самого эффективного чая для похудения значится чай улун. Он производится из тех же листьев, что и зеленый и черный чай, но частично окислен. Улун производится путем сушки листьев на солнце, пока они не завянут и не свернутся.

Следом за ним идет черный чай. Содержащиеся в нем полифенолы обладают свойствами, препятствующими ожирению, и могут помочь в снижении массы тела и висцерального жира. Замыкают топ-5 белый чай и чай пуэр, которые также имеют массу полезного в своем составе.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг рассказывала, что убрать жир на животе помогут сезонные корнеплоды, которые нужно есть на ужин вместо пирожных и макарон. Это позволит избежать скачков кортизола (гормона стресса), получить качественный сон и снизить вес.