Назван простейший способ быстро протрезветь и уберечься от инсульта Терапевт Жито: прогулка на свежем воздухе во время банкета убережет от инсульта

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Чтобы быстрее протрезветь на банкете и уберечься от инсульта, следует во время обильных возлияний и употребления тяжелой пищи выйти на улицу и подышать свежим воздухом, посоветовал врач-терапевт Алексей Жито. В беседе с NEWS.ru он отметил, что, выходя из помещения, человек забывает про еду и не может выпить лишнего.

Подышать свежим воздухом на улице после или во время обильных возлияний и употребления тяжелой пищи — мяса, жирных салатов, десертов — очень полезно, даже обязательно. Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду, мы не съедим, не выпьем лишнего, не нарвемся на гипертонический криз из-за алкоголя, на инсульт, приступ головной боли, — пояснил специалист.

По словам терапевта, небольшая разминка на свежем воздухе позволит быстрее вывести этанол из организма. Жито добавил, что эти рекомендации помогут во время застолий как летом, так и зимой.

Хирург Александр Умнов ранее предупредил, что шампанское не является слабоалкогольным напитком, как принято считать. Эксперт пояснил, что крепость данного продукта достигает 12 градусов. По его словам, из-за пузырьков этиловый спирт быстрее всасывается в кровь, разрушая ЖКТ и мозг иногда быстрее вина или водки.