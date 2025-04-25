Назван популярный напиток, вымывающий кальций из организма Диетолог Соломатина заявила, что употребление газировки делает кости хрупкими

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Употребление газировки делает кости хрупкими, а также провоцирует образование тромбов и бляшек, заявила «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Она напомнила, что в составе этого напитка содержится ортофосфорная кислота, вымывающая кальций.

Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом. Плюс нарушается формирование костной системы у детей, — предупредила Соломатина.

По ее словам, всего одна порция напитка включает пять-шесть ложек сахара. Его быстрое всасывание приводит к резкому энергетическому скачку, но эффект быстро исчезает, оставляя после себя риск гипергликемии, отметила врач. Она добавила, что газировка вредит кишечнику: патогенные бактерии, питаясь сахаром, быстро размножаются, а полезные — гибнут.

Диетолог Елена Игнатикова ранее заявила, что регулярное употребление сладких газированных напитков может сформировать сахарную зависимость. По ее словам, также этот напиток влечет за собой диабет второго типа и ожирение.