Назван нестандартный, но «яркий» признак беременности Психолог Закиева: признаком беременности могут быть более яркие сновидения

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Некоторые женщины отмечают более яркие сновидения в первые недели беременности, рассказала NEWS.ru перинатальный психолог Марина Закиева. Она отметила, что данный признак не является стопроцентным. По ее словам, точный диагноз поставит только квалифицированный специалист.

Некоторые будущие мамы отмечают более яркие сны в первые недели прекрасного положения, но считать это точным признаком беременности, к сожалению, нельзя. Точным доказательством состоявшейся беременности является диагноз врача-гинеколога, который не только подтвердит беременность, но и обозначит срок, назначит витамины и даст рекомендации по режиму жизни будущих родителей, — добавила Закиева.

Ранее акушер-гинеколог Татьяна Федина рассказала, что во время беременности нельзя делать прививки от кори, краснухи и свинки. По ее словам, эти вакцины могут навредить развивающемуся плоду. Также опасно будущим матерям делать прививки от ветрянки и опоясывающего лишая. Федина пояснила, что во всех случаях женщине нужно советоваться со специалистом, поскольку некоторые вакцины во время беременности могут спасти жизнь как матери, так и еще не рожденному ребенку.