Женщин предупредили об опасных прививках во время беременности Гинеколог Федина: во время беременности нельзя делать прививки от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время беременности нельзя делать прививки от кори, краснухи и свинки, рассказала РИАМО акушер-гинеколог Татьяна Федина. Эти вакцины могут навредить развивающемуся плоду. Также опасно будущим матерям делать прививки от ветрянки и опоясывающего лишая.

Вакцинация от ККС может быть опасна во время беременности из-за риска для развивающегося плода. Прививки от ветрянки и опоясывающего лишая также недопустимы во время беременности из-за потенциального вреда для ребенка, — сказала врач.

Федина пояснила, что во всех случаях женщине нужно советоваться со специалистом, поскольку некоторые вакцины во время беременности могут спасти жизнь как матери, так и еще не рожденному ребенку. К таким, по ее словам, относят прививки от гриппа и коклюша.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала соблюдать режим сна и на время отказаться от физической активности, чтобы избежать побочных эффектов от прививок. Специалист уточнила, что необходимо пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить вероятность головных болей и снизить температуру. Среди локальных осложнений после вакцинации выделяют красноту, отечность и боль.