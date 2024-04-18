Назван напиток, способный за месяц лишить человека интеллекта Хирург Умнов: водка за месяц может практически лишить человека интеллекта

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Ежедневное употребление водки в течение месяца способно частично вывести из строя интеллектуальную систему человека, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, восстановиться после такого запоя организму практически невозможно.

Если пить водку каждый день, то за месяц интеллектуальная система человека частично выйдет из строя, а восстановить ее будет практически невозможно. Чаще всего через три — шесть месяцев водка разрушит ЖКТ и печень, — добавил Умнов.

Он объяснил: необратимые повреждения внутренних органов наступают, так как организм не успевает вывести все токсины.

Ранее Умнов заявил NEWS.ru, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.

Кроме того, по словам Умнова, у любителей вина отмирают клетки печени, их заменяют рубцы и жировая ткань. Также формируются тромбы, угрожающие разрывами стенок органов. Медик добавил, что на фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит, камни в почках, поскольку почки также вынуждены работать с повышенной интенсивностью.