Назван худший вариант завтрака Pronews: каша быстрого приготовления является худшим завтраком для пищеварения

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Каша быстрого приготовления, либо с сахаром и молоком является одним из худших вариантов завтрака, сообщает Pronews.gr. Согласно публикации, такая еда вызывает скачок уровня сахара в крови с последующим неизбежным его падением, из-за чего человек испытывает усталость и желание сделать перекус до обеда. Врачи также порекомендовали отказаться от выпечки натощак.

Выбирайте цельнозерновые продукты, сочетайте их с белком и клетчаткой. Это поможет получить энергию, которой хватит надолго, — говорится в материале.

Специалисты объяснили, что завтрак является важнейшим приемом пищи, поскольку сразу после пробуждения надпочечники и желудочно-кишечный тракт наиболее активны. Важно, чтобы первый прием пищи был богат как белками, так и углеводами. Сладкие каши содержат рафинированные углеводы, воздействующие на пищеварение, как жареная еда.

Выбирайте более легкие варианты, такие как овсянка или яйца. Тогда первый прием пищи даст необходимую энергию, — заключили эксперты.

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