Назван доступный деликатес, помогающий бороться со старостью Физиолог Лялина: сыр с плесенью помогает бороться со старением

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Сыр с плесенью является весьма полезным продуктом, который замедляет возрастные изменения, рассказала в беседе с NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина. По ее словам, в нем содержится пантотеновая кислота, которая также повышает тонус кожи и ускоряет заживление ран. Для поддержания молодости достаточно двух кусочков сыра в день, уточнила эксперт.

Сыр с плесенью — продукт на любителя, но весьма полезный. Рост плесневого грибка при ферментации такого сыра увеличивает содержание в нем пантотеновой кислоты, поэтому регулярное употребление его в пищу снижает возрастные изменения, повышает тонус кожи, ускоряет заживление ран. Достаточно буквально двух кусочков в день этого деликатеса, — объяснила Лялина.

Помимо прочего, сыры с голубой плесенью разрешены людям с непереносимостью лактозы, добавила эксперт. Плесень способна разлагать молочную кислоту, а вот детям злоупотребление этого деликатеса опасно. По словам врача, также с осторожностью сыр следует есть людям с отеками, заболеваниями почек, печени и ЖКТ.

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