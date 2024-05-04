Медики назвали неприятный запах изо рта симптомом смертельного заболевания Pronews: неприятный запах изо рта может быть симптомом рака гортани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что неприятный запах изо рта может быть признаком рака гортани. Врачи объяснили, что иногда об онкологическом заболевании могут говорить неожиданные симптомы, передает Pronews.gr.

По мнению ученых, неприятный запах изо рта связан с непосредственным ростом опухоли. Они подчеркнули, что в случае его игнорирования велик риск обнаружить рак гортани уже на поздней стадии.

Кроме того, о недуге может сигнализировать ощущение комка в горле, который часто связывают со стрессом, тем самым затягивая диагностику и лечение непосредственно опухоли.

Среди других симптомов рака гортани врачи назвали хриплый и глухой голос, постоянный кашель, затрудненное дыхание, сильную потерю веса, частую усталость.

Ранее онкохирург Антон Иванов сообщил, что охриплость, изменение тона голоса и дискомфорт в горле могут говорить о развитии рака голосовых связок. По его словам, любые длительные изменения в голосе свидетельствуют о появлении болезни.

Врач подчеркнул, что дисплазия в виде красных или белых бляшек на слизистой также, как правило, является сигналом для проведения обследования. При ларингоскопии — обследовании, позволяющем изучить состояние голосовых связок, можно увидеть предраковые изменения.