Охриплый голос назвали возможным признаком опасного заболевания Онколог Иванов: хрипота и изменение высоты голоса могут быть симптомами рака

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Охриплость, изменение тонуса голоса и дискомфорт в горле могут означать развитие рака голосовых связок, рассказал «Газете.Ru» онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов. По его словам, любые длительные изменения в голосе могут говорить о появлении болезни.

Рак голосовых связок может проявляться различными симптомами, которые могут быть легко приняты за обычные проблемы со здоровьем голоса. Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают хрипоту, изменение тонуса или высоты голоса, затруднение при глотании или дискомфорт в горле. Зачастую рак голосовых связок удается выявить оперативно, еще на ранних стадиях, потому что они довольно быстро приводят к стойкой охриплости голоса, — отметил онкохирург.

Дисплазия в виде красных или белых бляшек на слизистой также, как правило, является сигналом для проведения обследования, добавил врач. При ларингоскопии, обследовании, позволяющем изучить состояние голосовых связок, можно увидеть предраковые изменения.

Кроме того, курение, алкоголь и постоянное воспаление голосовых связок повышают риск возникновения такого вида рака. Химиотерапевт подчеркнул, что наличие факторов риска не обязательно означает злокачественную опухоль, однако можно снизить вероятность заболевания, соблюдая здоровый образ жизни.

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