Малышева объяснила пользу приправы из хрена Малышева: приправа из хрена обладает противораковым свойством

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Приправа, сделанная из хрена, обладает противораковым свойством, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Кроме того, корень обеспечивает защиту глазных нервов.

Кардиолог Герман Гандельман объяснил, что в хрене содержатся глюкозинолаты. Согласно исследованиям, они оказывают противораковое действие на организм. Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что хрен также крайне полезен для зрения.

Как мы видим? Информация попадает в глаз — это принимающее устройство. И по зрительному нерву вся информация передается в кору головного мозга. Глюкозинолаты защищают нервы от повреждений, — уточнил врач.

Эксперты советуют отдавать предпочтение не готовому продукту в банке, а свежему корню. Добавлять его в рацион лучше всего в виде соуса или приправы: натереть корень и смешать с любыми ингредиентами на свой вкус. Это могут быть сметана, помидоры, свекла и так далее, рассказали врачи.

Ранее Елена Малышева рассказала, что черный перец помогает бороться с раком и уменьшает уровень сахара в крови. Происходит это благодаря тому, что продукт содержит в себе такие вещества, как пиперин и марганец.

Врач-иммунолог Андрей Продеус привел исследование университета Гонконга, опубликованное в 2019 году. Ученые выяснили, что пиперин точечно борется с раковыми клетками, не задевая здоровые клетки. По словам врача, это относится к раку молочной железы, легкого и толстого кишечника.