Малышева назвала неожиданное свойство острого перца чили Малышева: острый перец чили помогает снижать артериальное давление

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Острый перец чили способен расширять сосуды и снижать артериальное давление, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. Кроме того, этот овощ способен подавлять болевые ощущения.

Острый вкус мы чувствуем не вкусовыми рецепторами, а болевыми. Поэтому острый вкус в строгом медицинском смысле слова вкусом не считается, это не вкус. Это болевое чувство, которое мы перерабатываем в острое, — объяснила Малышева.

Однако, продолжил кардиолог Герман Гандельман, в перце чили содержится жгучее вещество — капсаицин. Именно он обладает сосудорасширяющим действием. Помимо этого, уточнил Гандельман, капсаицин борется с развитием рака простаты.

Капсаицин сам по себе в виде перцовых пластырей вошел в международные стандарты лечения боли. Капсаицин истощает вещество боли, — добавила Малышева.

При выборе перцы чили эксперты советуют ориентироваться на внешний вид: он должен быть упругим, красным, с завернутым кончиком. Хранить овощ нужно в холодильнике, предварительно можно удалить сердцевину, чтобы продлить срок «жизни» продукта. Также, вопреки популярному мнению, врачи не рекомендуют запивать жжение от перца во рту водой. По словам Малышевой, это только усилит неприятные ощущения. Запивать острое лучше всего молоком, резюмировала врач.

Ранее Елена Малышева сообщила, что приправа, сделанная из хрена, обладает противораковым свойством. Герман Гандельман объяснил, что в хрене содержатся глюкозинолаты. Согласно исследованиям, они оказывают противораковое действие на организм. Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что хрен также крайне полезен для зрения.