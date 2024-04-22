Малышева назвала два супернапитка для здоровья организма Малышева назвала смузи с черной смородиной супернапитком для здоровья организма

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Одним из супернапитков для здоровья организма является смузи с черной смородиной, шпинатом, морковью и бананом, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что такой напиток содержит в себе витамин С, который улучшает состояние сосудов на сетчатке, а также антоцианы, лютеин, бета-каротин и марганец.

Витамин С улучшает эластичность сосудов на сетчатке и, соответственно, улучшает ее состояние. Если мы говорим о шпинате, то шпинат — это не что иное, как лютеин. Это тот пигмент, который защищает центральную часть сетчатки. Бета-каротин — из него вырабатывается родопсин, а это зрительный пигмент, который участвует в формировании зрения. Антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают глаз от переокисления, — заявил Коновалов.

Кроме этого, для здоровья организма необходимо пить чай каркаде, который очень популярен на Ближнем Востоке, а также в России. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, начиная с 2012 года ученые проводят исследования, которые показали, что употребление этого вида чая улучшает иммунную систему.

Ранее сообщалось, что жареный зеленый чай способствует снижению усталости и заставляет мозг работать. Согласно исследованию, после употребления такого напитка улучшается производительность, повышается скорость правильных ответов на задачи. Кроме этого, содержащиеся в жареном зеленом чае ароматические соединения пиразины улучшают кровообращение и повышают настроение.