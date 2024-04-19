Назван снижающий усталость и заставляющий мозг работать напиток «Доктор Питер»: жареный зеленый чай снижает усталость и заставляет мозг работать

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Жареный зеленый чай способствует снижению усталости и заставляет мозг работать, передает «Доктор Питер». Согласно исследованию, после употребления такого напитка улучшается производительность, повышается скорость правильных ответов на задачи. При этом кофеин и теанин, которые есть в составе зеленого чая, помогают снять усталость, а ароматические соединения пиразины улучшают кровообращение, снижают усталость и повышают настроение.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, исследователи не стали привлекать женщин, чтобы исключить влияние менструального цикла. Перед началом добровольцы оценили уровень стресса и усталости. После выпитого чая покзатели стали более положительными.

Например, из обжаренных при температуре 180 °C японских сортов сенча и банча получается жареный зеленый чай ходзича, обладающий легкой терпкостью и неповторимым ароматом с нотками ореха. Отмечается, что такой напиток можно пить перед сном, а также употреблять беременным девушкам и детям, поскольку в нем меньше кофеина, чем в обычном зеленом чае.

Ранее старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии кандидат медицинских наук Наталья Денисова предупредила, что риск сгущения крови и образования тромбов возрастает, если пить мало воды и ограничиваться чаем или кофе. По ее уточнению, тромб может в любой момент оторваться, попасть в критически значимый сосуд и закупорить его, что может привести к инфаркту или инсульту.